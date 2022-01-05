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У Казахстані в Актау почали вимагати відставки президента

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Казахстані в Актау почали вимагати відставки президента

У Казахстані в Актау (місто на південному заході країни) почали вимагати відставки президента країни Касим-Жомарта Токаєва. У мітингу беруть участь понад 10 тис. осіб.

Як повідомив кореспондент одного з місцевих ЗМІ, мітинг відбувається мирно та спокійно.

До протестувальників, за його даними, приєдналася група людей у ​​військовому одязі. Вони представилися співробітниками Міноборони та заявили, що не можуть піти проти народу.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що очолить Раду безпеки країни, якою раніше керував перший президент країни Нурсултан Назарбаєв. Також він сказав, що готує новий пакет політичних реформ.

У понеділок, 2 січня, у Казахстані розпочалися протести. Їхньою причиною стало підвищення цін на автогаз з 60 до 120 тенге за літр. Згодом мітингувальники розширили свої вимоги. Зокрема, вони хочуть відставки уряду та усунення від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Президент Казахстану погодився відправити уряд країни у відставку, після чого ввів у Алмати, Нур-Султані та Мангістауській області режим НП до 19 січня.

Фото: Tengrinews.kz

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