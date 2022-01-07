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Факты / Мир

Северный поток-2 могут остановить в ответ на агрессию РФ против Украины – МИД Франции

Анастасия Гевко редактор ленты
Жан-Ів Ле Дріан

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан допустил, что в случае нового витка агрессии России против Украины запуск Северного потока-2 может быть пересмотрен. 

В частности, глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что любое дальнейшее военное вторжение РФ в Украину приведет к “серьезным стратегическим последствиям”, и назвал вероятную отмену Северного потока-2 как один из возможных вариантов.

Также Ле Дриан подчеркнул, что несмотря на заверения президента России Владимира Путина, что он якобы начинает вывод войск с российско-украинской границы, Париж этого пока не видит.

Он также обвинил Кремль в попытке обойти ЕС, проводя прямые переговоры с США по Украине.

– Путин хочет нанести ущерб единству ЕС, которое укрепляется. Вы не можете говорить о безопасности Евросоюза без европейцев, – подчеркнул глава МИД Франции.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что планирует провести переговоры с Путиным в ближайшее время, но не уточнил, когда именно они могут состояться.

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Источник: RFI

Фото: Getty Images

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