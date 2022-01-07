Північний потік-2 можуть зупинити у відповідь на агресію РФ проти України – МЗС Франції

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан припустив, що у разі нового витка агресії Росії проти України запуск Північного потоку-2 може бути переглянутий.

Зокрема, глава французького зовнішньополітичного відомства заявив, що будь-яке подальше військове вторгнення РФ в Україну призведе до “серйозних стратегічних наслідків”, і назвав ймовірне скасування Північного потоку-2 як один із можливих варіантів.

Також Ле Дріан наголосив, що незважаючи на запевнення президента Росії Володимира Путіна, що він нібито починає виведення військ із російсько-українського кордону, Париж цього поки що не бачить.

Він також звинуватив Кремль у спробі обійти ЄС, проводячи прямі переговори зі США щодо України.

– Путін хоче завдати шкоди єдності ЄС, яка зміцнюється. Ви не можете говорити про безпеку Євросоюзу без європейців, – наголосив глава МЗС Франції.

Тим часом, президент Франції Еммануель Макрон сказав, що планує провести переговори з Путіним найближчим часом, але не уточнив, коли саме вони можуть відбутися.

Джерело: RFI