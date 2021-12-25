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Агрессия РФ и Северный поток-2: о чем говорил Зеленский с американскими парламентариями

Юля Захарченко редактор ленты
Агрессия РФ и Северный поток-2: о чем говорил Зеленский с американскими парламентариями

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеовстречу с более чем 20 сенаторами и конгрессменами Соединенных Штатов Америки.

По данным Офиса президента, во время онлайн-встречи они обсудили ситуацию возле границ Украины и российский газопровод Северный поток-2.

– Сейчас, как никогда, имеют значение не слова, а решительные действия. Моя цель – остановить кровопролитие на востоке Украины. Невозможно представить безопасность в Европе без завершения войны на Донбассе, — убежден глава государства.

Зеленский подчеркнул, что ситуация остается сложной, а Россия не уводит войска от границ Украины.

По мнению президента, поддержка США относительно евроатлантических стремлений Украины – важна для государства.

— Никаких договоренностей относительно Украины без нее. Ни одна третья страна не может иметь права голоса по вопросу интеграции Украины в НАТО, — считает Зеленский.

Президент не обошел вниманием вопрос о российском газопроводе Северный поток-2 на видеовстрече с сенаторами и конгрессменами. Он подчеркнул риски проекта, который является энергетическим оружием против Украины и Европы.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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