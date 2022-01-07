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Факты / Мир

Столтенберг предупредил РФ о “значительных последствиях” нового нападения на Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь для РФ значительные последствия и выскую цену. 

– Сегодня министры подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену для России. Союзники продолжают поддерживать Украину, мы полностью поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность, и мы предоставляем политическую и практическую поддержку, – заявил Столтенберг 7 января во время пресс-конференции по результатам внеочередной встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допустил, что в случае нового витка агрессии РФ против Украины запуск Северного потока-2 могут пересмотреть.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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