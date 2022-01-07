Столтенберг предупредил РФ о “значительных последствиях” нового нападения на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что любая дальнейшая агрессия РФ против Украины будет иметь для РФ значительные последствия и выскую цену.

– Сегодня министры подчеркнули, что любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь значительные последствия и высокую цену для России. Союзники продолжают поддерживать Украину, мы полностью поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность, и мы предоставляем политическую и практическую поддержку, – заявил Столтенберг 7 января во время пресс-конференции по результатам внеочередной встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допустил, что в случае нового витка агрессии РФ против Украины запуск Северного потока-2 могут пересмотреть.