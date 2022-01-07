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Столтенберг попередив РФ про “значні наслідки” нового нападу на Україну

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що будь-яка подальша агресія РФ проти України матиме для РФ значні наслідки та високу ціну.

– Сьогодні міністри наголосили, що будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки та високу ціну для Росії. Союзники продовжують підтримувати Україну, ми повністю підтримуємо її суверенітет та територіальну цілісність, і ми надаємо політичну та практичну підтримку, – заявив Столтенберг 7 січня під час прес-конференції за результатами позачергової зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан припустив, що у разі нового витка агресії РФ проти України запуск Північного потоку-2 може бути переглянутий.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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