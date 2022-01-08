Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал катастрофу МАУ в Иране, произошедшую 8 января 2020 года. Он назвал инцидент террористическим актом, совершенным против гражданского лайнера, и подчеркнул, что “создается впечатление, что ждали именно наш самолет”.

Так, Данилов рассказал Голосу Америки, что и до и после ракетных ударов по рейсу PS752 Тегеран разрешил другим гражданским самолетам взлетать из того же аэропорта.

Уточняется, что Иран признает запуск ракет, в связи с которым погибло 176 людей – все, кто находился на борту украинского лайнера.

Но Тегеран назвал произошедшее “несчастным случаем”.

– У нас сложилось впечатление, что они ждали именно наш самолет. Мы можем это предположить… Должно быть, это был приказ высшего руководства. Ни один оператор (ПВО, – Ред.) не может принять такое решение самостоятельно, – объяснил свою точку зрения Алексей Данилов.

Он также выразил разочарование в связи с тем, что Иран, по его словам, отказывается сотрудничать в проведении расследования, а также – выплачивать компенсацию за сбитый рейс PS752.

Напомним, в марте 2021 года Иран опубликовал итоговый отчет о расследовании крушения самолета МАУ, однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что это “сборник манипуляций”.

4 января этого года суд Отарио в Канаде обязал Иран выплатить $107 млн и проценты семьям шестерых людей, которые погибли в авиакатастрофе.