Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував катастрофу МАУ в Ірані, яка сталася 8 січня 2020 року. Він назвав інцидент терористичним актом, вчиненим проти цивільного лайнера, і наголосив, що “складається враження, що чекали саме на наш літак”.

Так, Данілов розповів Голосу Америки, що і до і після ракетних ударів по рейсу PS752 Тегеран дозволив іншим цивільним літакам літати з того самого аеропорту.

Уточнюється, що Іран визнає запуск ракет, у зв’язку з яким загинуло 176 людей – усі, хто був на борту українського лайнера.

Але Тегеран назвав те, що сталося “нещасним випадком”.

– У нас склалося враження, що вони чекали саме на наш літак. Ми можемо це припустити… Мабуть, це був наказ найвищого керівництва. Жоден оператор (ППО, – Ред.) не може ухвалити таке рішення самостійно, – пояснив свою думку Олексій Данілов.

Він також висловив розчарування у зв’язку з тим, що Іран, за його словами, відмовляється співпрацювати у проведенні розслідування, а також виплачувати компенсацію за збитий рейс PS752.

Нагадаємо, у березні 2021 року Іран опублікував підсумковий звіт про розслідування аварії літака МАУ, проте міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що це “збірка маніпуляцій”.

4 січня цього року суд Отаріо в Канаді зобов’язав Іран виплатити $107 млн ​​та відсотки сім’ям шістьох людей, які загинули в авіакатастрофі.