В субботу, 8 января, исполняется вторая годовщина катастрофы самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) в небе над Ираном.

Лайнер выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев, на его борту находились граждане из шести стран: Украины, Ирана, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана.

Большинство пассажиров были из Ирана и Канады, они транзитом направлялись в Торонто для обучения и работы после новогодних праздников в Иране.

Всего в самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 из них были украинцами. 24 – несовершеннолетними. И все 176 человек – погибли.

Эту авиакатастрофу признали крупнейшей по числу умерших за всю историю украинской авиации.

В момент авиарейса никаких ограничений на перелеты над Тегераном не было, но за несколько часов до инцидента Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке.

Хронология произошедшего с Boeing 737

8 января 2020 года в 4.32 по Киеву (6.12 по местному времени) украинский самолет PS752 вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни.

Но вскоре после взлета очевидцы засняли, как самолет начал гореть, терять высоту и, в конце концов, упал и разбился.

Сначала о крушении самолета МАУ заявило частное иранское агентство Tasnim, затем об инциденте сообщили и официальные спасательные службы Ирана.

Спустя несколько часов после падения самолета заявление о произошедшем выпустило Министерство иностранных дел Украины, а президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и сказал, что возвращается в столицу из рабочей поездки в Омане.

Зеленский поручил СНБО создать оперштаб по расследованию авиакатастрофы, его руководителем назначили секретаря Совета – Алексея Данилова.

Генпрокуратура Украины, тем временем, начала досудебное расследование катастрофы.

9 января 2020 года западные СМИ со ссылкой на свои источники заявили о том, что самолет МАУ сбила иранская ракета.

Позднее ту же версию озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, а на тот момент президент США Дональд Трамп сказал, что считает катастрофу подозрительной, так как полет проходил в беспокойном районе и потому кто-то мог “просто ошибиться”.

В Иране же изначально опровергали версию о ракетном ударе по Boeing 737, там сказали, что это “нелепые слухи” и “психологическая война”.

В ночь на 11 января 2020 года в СМИ заявили, что причиной крушения самолета могло стать то, что военные Ирана якобы перепутали самолет МАУ, вылетевший из аэропорта Тегерана, с “вражеским” объектом США, из-за чего его и сбили ракетой.

Говорилось, что по украинскому самолету выпустили две ракеты производства РФ – вероятнее всего, Тор-М1, купленные Тегераном у Москвы в 2005 году. Их дальность поражения составляет около 12 км.

Утром того же дня власти Ирана признали, что самолет был сбит. Но там настаивали на том, что причины аварии связаны с человеческим фактором.

По их заявлениям, лайнер ошибочно приняли за враждебную цель после того, как в результате удара американского беспилотника погиб высокопоставленный иранский военный генерал.

На тот момент президент страны Хасан Роухани заявил, что трагедия является “непростительной ошибкой” и пообещал продолжить расследование произошедшего.

После этого в Тегеране начались протесты.

За крушение самолета МАУ взяло ответственность элитное военно-политическое формирование Ирана.

Командующий Военно-космическими войсками генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что система противовоздушной обороны якобы восприняла пассажирский самолет как крылатую ракету.

На эту информацию отреагировал Владимир Зеленский: президент выразил надежду, что расследование проведут без искусственных задержек и препятствий. Также он обратился к народу Украины с обещанием, что страна будет расследовать авиакатастрофу и добиваться, чтобы виновных наказали.

Тем временем Иран пообещал, что виновные будут наказаны, а семьям пострадавших выплатят компенсации.

Но процедуру расследования, как и вопрос выплат, затягивали на протяжении года.

Иран в течение полугода занимался самостоятельной расшифровкой черных ящиков, и лишь в июле 2020 их передали на экспертизу во Францию.

Там начали расшифровку 20 июля, а к 23 числу завершили предварительный анализ обоих бортовых самописцев.

Извлечение данных происходило в присутствии представителей Украины, Канады, США, Франции, Великобритании и Швеции – так как граждане этих стран были среди погибших в авиакатастрофе.

Как показала расшифровка, авиалайнер МАУ сбили двумя ракетами. Попадание произошло с временным интервалом в 25 секунд, во время которого пассажиры были еще живы.

Так, первая ракета лишь задела самолет, а вторая – попала точно в Boeing 737. Радиолокационная система и самописцы оказались повреждены.

Записи показали, что украинские пилоты до последнего пытались спасти поврежденный самолет.

Когда будут наказаны виновные в катастрофе

Офис генпрокурора Украины начал расследование произошедшего сразу после того, как стало известно о катастрофе.

СБУ, тем временем, открыла производство по трем статьям Уголовного кодекса: о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, об умышленном убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Иран также начал расследование сразу после крушения. К 9 января Управление гражданской авиации этой страны опубликовало предварительный отчет расследования, в котором следователи обнародовали показания очевидцев, данные о неожиданной смене траектории самолета, информацию о пожаре в воздухе, а также сообщили, что планируют сотрудничать для установления причин катастрофы со всеми странами.

Позднее глава МИД Ирана Джавад Зариф уточнил, что человека, который ошибочно сбил украинский Boeing, посадили в тюрьму.

Также он заявил, что вероятных виновников крушения самолета арестовали 14 января. Сообщалось, что это – шесть иранских чиновников, чьи имена он не назвал.

Через два дня представители пяти стран – Британии, Канады, Швеции, Афганистана и Украины, – потребовали выплаты компенсаций семьям погибших.

В декабре 2020 года Иран пообещал, что выделит семьям каждой из жертв катастрофы рейса PS752 по $150 000.

Но Канада отказалась от этого предложения, украинские эксперты также критиковали такую сумму компенсации.

В марте 2021 года Иран опубликовал окончательный отчет по крушению самолета МАУ, который был раскритикован Украиной как предвзятый.

В последствии, в апреле 2021 прокуратура Ирана выдвинула обвинения в причастности к уничтожению украинского самолета десяти иранским чиновникам. Но их имена и должности так и не раскрыли.

В ноябре 2021 в иранском военном суде начались слушания по делу о крушении украинского самолета в Тегеране. На заседании присутствовало десять военнослужащих-подозреваемых, семьи потерпевших и их защита. Дату следующего заседания по делу пока не назвали.

А в конце прошлого года международная группа по координации помощи жертвам украинского лайнера, потерпевшего крушение, потребовала, чтобы Иран подтвердил свою готовность участвовать в переговорах по возмещению убытков за сбивание рейсов до 5 января 2022 года.

Тем временем Верховный суд провинции Онтарио в Канаде 4 января 2022 года постановил выплатить семьям шести жертв крушения Boeing 107 млн канадских долларов ($78,7 млн), а также – проценты.

Такое решение суд принял в связи с тем, что сбивание лайнера PS752 в мае 2021 признали умышленным террористическим актом.

В случае, если Иран откажется добровольно выполнить решение суда, адвокат родственников жертв Марк Арнолд пообещал добиваться ареста имущества этой страны в Канаде и за рубежом.

Государство Иран, его Вооруженные силы, Корпус стражей исламской революции, верховный лидер страны Аятолла Хаменеи, и несколько других фигурантов, являющиеся ответчиками по делу, не стали защищать себя во время слушаний, хоть и получили повестку в суд еще в прошлом году.

В четверг, 6 января 2022 года, МИД Украины сообщил, что Иран категорически отказался от переговоров по возмещению убытков после катастрофы самолета МАУ.

Так, несмотря на то, что международная группа призывала Иран взять на себя обязательства вступить в переговоры до 5 января 2022 года, он ответил, что не видит необходимости в таком шаге, хотя изначально власти страны были согласны на сотрудничество.

В международной группе отметили, что теперь сосредоточатся на том, чтобы решить данный вопрос в соответствии с нормами международного права.

Там уточнили, что собираются сделать все, чтобы обеспечить “полное возмещение ущерба Ираном”.