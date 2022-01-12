В среду, 12 января, накануне переговоров между НАТО, ОБСЕ и РФ, Евросоюз и Соединенные Штаты вновь подтвердили свою готовность к тому, чтобы наложить на Россию серьезное санкционное наказание в случае ее дальнейшей агрессии против Украины.

Такое заявление, в частности, сделали генсек Европейской службы внешней деятельности Стефано Саннино и заместитель госсекретаря США – Венди Шерман, которые встретились в Брюсселе, чтобы обсудить российское военное наращивание на украинской госгранице.

Венди Шерман, известная также как “серебристая лиса” США, является американским представителям на переговорах между ОБСЕ, НАТО и Россией. Кто она такая, почему получила такое “звание” и может ли “серебристая лиса” перехитрить российского президента Владимира Путина – читайте в материале Фактов ICTV.

Почему Венди Шерман называют “серебристой лисой”

Замгоссекретаря США Венди Шерман 72 года. По данным ВВС, в западных СМИ ее признают одной из ведущих мировых дипломатов. При президенте Бараке Обаме на ядерных переговорах с Ираном в 2011 году она возглавляла делегацию США. К 2015-му ей удалось добиться, чтобы стороны подписали историческое соглашение с участием Британии, Германии, США, Китая, Ирана, Франции и России.

Свое прозвище “лиса” она получила от иранцев, которые стали называть ее так за хитроумный, осторожный и находчивый стиль переговоров.

Несмотря на то, что с тех пор действие соглашения приостанавливали, переговоры о возвращении к выполнению документа Ирана возобновились в мае прошлого года – уже при президенте Джо Байдене.

Комментируя свое участие в этих переговорах, Венди Шерман подчеркивала, что даже в Исламской Республике Иран, где общение между мужчинами и женщинами жестко регламентировано, ее пол никогда не был препятствием.

– Когда я сидела напротив иранцев, я была Соединенными Штатами Америки, и, возможно, как женщина некоторые вещи говорила не так жестко (как мужчины. – Ред.). Но когда я становлюсь жесткой и неконтролируемой, это производит впечатление, потому что этого не ожидают, – пояснила она.

Шерман широко известна в Вашингтоне благодаря в том числе колючим манерам, а также тому, что она смело берется за решение сложных вопросов.

Так, при президенте США Билле Клинтоне она работала над соглашением с Северной Кореей для того, чтобы остановить усилия КНДР на пути к ядерному вооружению.

Шерман и переговоры США с Россией об Украине

Ставки на переговорах по российскому военному наращиванию на украинских границах очень высоки – Владимир Путин уже стянул 100-тысячное войско, и многие страны предполагают, что он готовится к новому вторжению в Украину.

Свои цели на переговорах с РФ США не скрывают: они пытаются ослабить напряжение и решить проблему дипломатическим путем.

Именно поэтому в качестве представительницы США избрали Венди Шерман.

В дипломатических кругах, комментируя ее стиль переговоров, отмечают, что увлеченно наблюдают за ней, и иногда – даже о опаской.

Так, бывший американский посол в Турции Джеймс Джефри сказал, что считает Шерман “очень сообразительной и чрезвычайно настойчивой”.

В среду Шерман приняла участие в Совете НАТО — РФ, а в четверг будет на переговорах, которые должны пройти в Вене.

9 января, во время предварительной части переговоров, Венди Шерман пообщалась с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Россияне при этом попытались выдвинуть свои условия: США, якобы, должны согласиться на нерасширение сил НАТО на Восток, и, в частности, исключить возможность вступления Украины в Альянс.

Комментируя встречу, Шерман подчеркнула, что переговоры пока не слишком продвинулись.

Она отметила, что США “были жесткими”, а Рябков, в свою очередь, назвал переговоры “полезными, но сложными, длительными и напряженными”.

Также он заявил, что попыток обойти какие-то острые углы не было.

Аналитики, комментируя сложившуюся ситуацию, подчеркивают: переговоры с РФ – очень тяжелые, и Шерман придется использовать весь свой дипломатический арсенал, чтобы предотвратить новую большую войну в Европе.

По данным Голоса Америки, Шерман отмечала, что хотя США и привержены конструктивному диалогу с Россией, он должен быть основан на взаимности — так, чтобы обе стороны прислушивались к озабоченности друг друга.

Она сообщила, что требования Москвы о нерасширении НАТО – неприемлемы и необсуждаемы.

– Мы никому не позволим захлопнуть “политику открытых дверей” НАТО, которая всегда была центральной в строительстве Альянса. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными государствами, которые хотят работать с Соединенными Штатами, и мы не будем принимать решений ни об Украине без Украины, ни о Европе без Европы, ни о НАТО без НАТО, – подчеркнула Венди Шерман.

Представительница США напомнила, что в случае нового вторжения в Украину Россию ждут финансовые санкции, которые заденут ключевые финансовые институты, сферу контроля экспорта и ключевые отрасли промышленности.

Кроме того, Шерман предупредила, что это приведет к наращиванию военного присутствия сил НАТО на территории его членов, а также – к увеличению помощи Украине в сфере безопасности.

– Стоит повторить, что именно Россия вторглась в Украину в 2014 году. Именно Россия продолжает разжигать войну на востоке Украины, унесшую почти 14 000 жизней украинцев. И теперь именно действия России вызывают новый кризис не только для Украины, но и для всей Европы. Одна страна не может силой изменить границы другой, или диктовать условия внешней политики другой страны, или запрещать другой стране выбирать себе союзников, – заявила она.

Оценивая поведение России на переговорах, Шерман сказала, что та сторона выражает стремление двигаться быстро, и США готовы к этому.

Однако переговоры по таким сложным темам, как контроль над вооружениями, завершить за несколько недель, и уж тем более дней – невозможно, сказала замгоссекретаря США.

Биография Шерман

Венди Рут Шерман родилась в 1949 году, 7 июня, в штате Мэриленд в Балтиморе, в семье морского пехотинца.

Является выпускницей Бостонского университета со степенью бакалавра в области социологии и урбанистики, а также – магистром Университета штата Мэриленд (специализация – социальная работа).

После учебы работала по специальности, оказывала помощь женщинам из бедных районов, которых избивали.

Впоследствии в 1993 году Шерман стала помощником госсекретаря по законодательным вопросам.

А с августа 1997 года по 2001-й трудилась советником Государственного департамента США.

В 2008 году Шерман консультировала Хиллари Клинтон во время президентской кампании.

С 2011 по 2015 год была заместителем госсекретаря по политическим вопросам.

На этой должности Шерман возглавляла команду США в течение шести раундов переговоров между Ираном и еще шестью мировыми державами по ядерной программе Тегерана.

Венди Шерман – ведущий переговорщик Америки в соглашении, которого удалось достичь 14 июля 2015 года в Вене.

11 марта 2021 года кандидатуру Шерман подали в Комитет по иностранным делам Сената США, после чего 13 апреля ее одобрили.

14 апреля 2021 года Венди Шерман приняла присягу и стала заместителем госсекретаря – первой женщиной на этом посту в истории США.

Источник: ВВС, Голос Америки