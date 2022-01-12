Любая дальнейшая военная агрессия против Украины очень дорого обойдется России. Об этом сообщили представители США и Европейского Союза.

Как сообщили во внешнеполитической службе ЕС, Брюссель и Вашингтон продолжают тесное сотрудничество и координацию, чтобы противостоять общим вызовам в сфере безопасности.

Сегодня состоялась встреча генерального секретаря Европейской службы внешних связей Стефано Саннино и заместителя госсекретаря США Венди Шерман в Брюсселе.

Целью встречи было обсуждение наращивания российских войск в Украине и вблизи ее границ, а также дипломатических усилий в связи с такими действиями Москвы.

– Генсекретарь Саннино и заместитель госсекретаря Шерман подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену, — отмечается в сообщении.

Шерман и Саннино подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины со стороны США и Евросоюза. Они подчеркнули, что Россия должна обеспечить деэскалацию ситуации и выполнять Минские договоренности.

Кроме того, Шерман и Саннино обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические обязательства после поданных Москвой требований по так называемым гарантиям безопасности в Европе.

Как известно, на этой неделе проходит ряд переговоров и встреч в Европе между представителями стран Запада и России. Их темами являются ситуация вокруг Украины, агрессия РФ и ультиматумы Кремля по гарантиям безопасности (которые включают требование не принимать Украину в состав НАТО).

В частности, в среду, 12 января, в Брюсселе проходит заседание Совета НАТО-Россия.

Источник: European External Action Service

Фото: Twitter Стефано Саннино