У середу, 12 січня, напередодні переговорів між НАТО, ОБСЄ та РФ, Євросоюз та Сполучені Штати знову підтвердили свою готовність до того, щоб накласти на Росію серйозне покарання у разі її подальшої агресії проти України.

Таку заяву, зокрема, зробили генсек Європейської служби зовнішньої діяльності Стефано Санніно та заступниця держсекретаря США – Венді Шерман, які зустрілися у Брюсселі, щоб обговорити російське військове нарощування на українському держкордоні.

Венді Шерман, відома також як “срібляста лисиця” США, є американською представницею на переговорах між ОБСЄ, НАТО і Росією. Хто вона така, чому отримала таке “звання” і чи може “срібляста лисиця” перехитрити російського президента Володимира Путіна – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Чому Венді Шерман називають “сріблястою лисицею”

Заступниці держсекретаря США Венді Шерман 72 роки. За даними ВВС, у західних ЗМІ її визнають одним із провідних світових дипломатів. За президента Барака Обами на ядерних переговорах з Іраном у 2011 році вона очолювала делегацію США. До 2015 року їй вдалося домогтися, щоб сторони підписали історичну угоду за участю Британії, Німеччини, США, Китаю, Ірану, Франції та Росії.

Своє прізвисько “лисиця” вона отримала від іранців, які стали називати її так за хитромудрий, обережний та кмітливий стиль переговорів.

Незважаючи на те, що з того часу дію угоди припиняли, переговори щодо повернення до виконання документа Ірану відновилися у травні минулого року – вже за президента Джо Байдена.

Коментуючи свою участь у цих переговорах, Венді Шерман наголошувала, що навіть в Ісламській Республіці Іран, де спілкування між чоловіками та жінками жорстко регламентовано, її стать ніколи не була перешкодою.

– Коли я сиділа навпроти іранців, я була Сполученими Штатами Америки, і, можливо, як жінка деякі речі говорила не так жорстко (як чоловіки. – Ред.). Але коли я стаю жорсткою і неконтрольованою, це справляє враження, тому що цього не очікують, – пояснила вона.

Шерман широко відома у Вашингтоні завдяки колючим манерам, а також тому, що вона сміливо береться за вирішення складних питань.

Так, за президента США Білла Клінтона вона працювала над угодою з Північною Кореєю – для того, щоб зупинити зусилля КНДР на шляху до ядерного озброєння.

Шерман та переговори США з Росією про Україну

Ставки на переговорах щодо російського військового нарощування на українських кордонах дуже високі – Володимир Путін уже стягнув 100-тисячне військо, і багато країн припускають, що він готується до нового вторгнення в Україну.

Своєї мети на переговорах із РФ США не приховують: вони намагаються послабити напругу та вирішити проблему дипломатичним шляхом.

Саме тому як представницю США обрали Венді Шерман.

У дипломатичних колах, коментуючи її стиль переговорів, зазначають, що спостерігають за нею із захватом, та іноді навіть із острахом.

Так, колишній американський посол у Туреччині Джеймс Джефрі сказав, що вважає Шерман “дуже кмітливою та надзвичайно наполегливою”.

У середу Шерман взяла участь у Раді НАТО – РФ, а у четвер буде на переговорах, які мають відбутися у Відні.

9 січня, під час попередньої частини переговорів, Венді Шерман поспілкувалася із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

Росіяни при цьому спробували висунути свої умови: США нібито мають погодитися на нерозширення сил НАТО на Схід і, зокрема, виключити можливість вступу України до Альянсу.

Коментуючи зустріч, Шерман наголосила, що переговори поки що не надто просунулися.

Вона зазначила, що США “були жорсткими”, а Рябков, зі свого боку, назвав переговори “корисними, але складними, тривалими та напруженими”.

Також він заявив, що спроб обійти якісь гострі кути не було.

Аналітики, коментуючи ситуацію, що склалася, наголошують: переговори з РФ – дуже важкі, і Шерман доведеться використати увесь свій дипломатичний арсенал, щоб запобігти новій великій війні в Європі.

За даними Голосу Америки, Шерман зазначала, що хоча США і прихильні до конструктивного діалогу з Росією, він повинен бути заснований на взаємності – так, щоб обидві сторони прислухалися до занепокоєнь одна одної.

Вона повідомила, що вимоги Москви щодо нерозширення НАТО є неприйнятними та необговорюваними.

– Ми нікому не дозволимо зачинити “політику відкритих дверей” НАТО, яка завжди була центральною у будівництві Альянсу. Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці з суверенними державами, які хочуть працювати зі Сполученими Штатами, і ми не прийматимемо рішень ані про Україну без України, ані про Європу без Європи, ані про НАТО без НАТО, – запевнила Венді Шерман.

Представниця США нагадала, що у разі нового вторгнення в Україну на Росію чекають фінансові санкції, які зачеплять ключові фінансові інститути, сферу контролю експорту та ключові галузі промисловості.

Крім того, Шерман попередила, що це призведе до підвищення військової присутності сил НАТО на території його членів, а також до збільшення допомоги Україні у сфері безпеки.

– Варто повторити, що саме Росія вторглася до України 2014 року. Саме Росія продовжує розпалювати війну на сході України, яка забрала майже 14 000 життів українців. І тепер саме дії Росії викликають нову кризу не лише для України, а й для усієї Європи. Одна країна не може силою змінити межі іншої, або диктувати умови зовнішньої політики іншої країни, або забороняти іншій країні обирати собі союзників, – заявила вона.

Оцінюючи поведінку Росії на переговорах, Шерман сказала, що інша сторона висловлює прагнення рухатися швидко, і США готові до цього.

Проте переговори щодо таких складних тем, як контроль над озброєннями, завершити за кілька тижнів, і тим більше днів – неможливо, наголосила заступниця держсекретаря США.

Біографія Шерман

Венді Рут Шерман народилася 1949 року, 7 червня, у штаті Меріленд у Балтіморі, в сім’ї морського піхотинця.

Є випускницею університету Бостона зі ступенем бакалавра в галузі соціології та урбаністики, а також – магістром Університету штату Меріленд (спеціалізація – соціальна робота).

Після навчання працювала за спеціальністю, надавала допомогу жінкам із бідних районів, яких били.

Згодом у 1993 році Шерман стала помічницею держсекретаря із законодавчих питань.

А з серпня 1997 року до 2001-го працювала радницею Державного департаменту США.

У 2008 році Шерман консультувала Гілларі Клінтон під час президентської кампанії.

З 2011 до 2015 року була заступницею держсекретаря з політичних питань.

На цій посаді Шерман очолювала команду США протягом шести раундів переговорів між Іраном та ще шістьма світовими державами щодо ядерної програми Тегерана.

Венді Шерман – провідний переговорник Америки в угоді, яку вдалося досягти 14 липня 2015 року у Відні.

11 березня 2021 року кандидатуру Шерман подали до Комітету із закордонних справ Сенату США, після чого 13 квітня її схвалили.

14 квітня 2021 року Венді Шерман склала присягу і стала заступником держсекретаря – першою жінкою на цій посаді в історії США.

Джерело: ВВС, Голос Америки