Білий дім підтвердив, що РФ готує провокацію для військового вторгнення в Україну

Білий дім 14 січня підтвердив інформацію, яка з’явилася у ЗМІ щодо підготовки РФ провокації для проведення нового військового вторгнення в Україну.

– Ми маємо інформацію, що Росія вже розмістила групи оперативників для проведення операцій під хибним прапором на сході України. Ці оперативники навчені веденню бойових дій в умовах міста та роботі з вибуховими речовинами для організації актів саботажу в російських військових частинах, – заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що адміністрація президента Джо Байдена також має дані про те, що дезінформаційні повідомлення про “українські провокації” вже почали поширювати в російських державних ЗМІ та соцмережах.

Інтенсивність подібної активності, за словами Псакі, збільшилася на 200% із листопада. Вона досягала 3500 постів та повідомлень на день.

Спікерка Білого дому також повідомила, що за даними США, військові РФ планують вторгнення в період із середини січня до середини лютого.