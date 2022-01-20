Чехия может помочь Украине оружием и боеприпасами — глава Минобороны

Новое правительство Чехии может помочь Украине на фоне возможного обострения ситуации со стороны России. Страна может отправить или продать военное оборудование Киеву.
О таких намерениях заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. Но она подчеркнула, что о поставках оружия или боеприпасов нельзя говорить, пока это не будет согласовано со странами Вышеградской четверки (в ее состав входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия, — Ред.) или с Германией, Австрией или странами Балтии.
— Чехия исторически, политически и союзнически – на стороне Украины. Если Украине будет нужно, мы попытаемся помочь. Я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды на помощь Украине совпадают, – отметила она.
Также министр добавила, что у правительственной коалиции, в состав которой входят пять партий, есть консенсус по этому вопросу. Между тем местные СМИ сообщают, что сейчас Яна Чернохова ведет переговоры с главнокомандующим чешской армии Алешем Опатой о возможных потребностях Украины.
Кроме того, ожидается, что в ближайшее время в Прагу прибудет главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
Недавно в Украину из Великобритании прибыла партия противотанкового вооружения. Его доставили два военно-транспортных самолета Королевских ВВС.
Лондон передал ВСУ противотанковый переносной комплекс NLAW, который считается самым лучшим в мире в своем классе.
Источник: Hospodarske Noviny