Чехия может помочь Украине оружием и боеприпасами — глава Минобороны

Новое правительство Чехии может помочь Украине на фоне возможного обострения ситуации со стороны России. Страна может отправить или продать военное оборудование Киеву.

О таких намерениях заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. Но она подчеркнула, что о поставках оружия или боеприпасов нельзя говорить, пока это не будет согласовано со странами Вышеградской четверки (в ее состав входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия, — Ред.) или с Германией, Австрией или странами Балтии.

— Чехия исторически, политически и союзнически – на стороне Украины. Если Украине будет нужно, мы попытаемся помочь. Я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды на помощь Украине совпадают, – отметила она.

Также министр добавила, что у правительственной коалиции, в состав которой входят пять партий, есть консенсус по этому вопросу. Между тем местные СМИ сообщают, что сейчас Яна Чернохова ведет переговоры с главнокомандующим чешской армии Алешем Опатой о возможных потребностях Украины.

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время в Прагу прибудет главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Недавно в Украину из Великобритании прибыла партия противотанкового вооружения. Его доставили два военно-транспортных самолета Королевских ВВС.

Лондон передал ВСУ противотанковый переносной комплекс NLAW, который считается самым лучшим в мире в своем классе.

Источник: Hospodarske Noviny