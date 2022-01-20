Чехія може допомогти Україні зброєю та боєприпасами – очільниця Міноборони

Новий уряд Чехії може допомогти Україні на тлі можливого загострення ситуації з боку Росії. Країна може відправити або продати військове обладнання Києву.

Про такі наміри заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова. Але вона наголосила, що про постачання зброї чи боєприпасів не можна говорити, доки це не буде узгоджено з країнами Вишеградської четвірки (до її складу входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина, – Ред.) або з Німеччиною, Австрією чи країнами Балтії.

– Чехія історично, політично і союзницьки – на боці України. Якщо Україні буде потрібно, ми спробуємо допомогти. Я багато консультуюся з міністром закордонних справ Яном Ліпавським, і наші погляди на допомогу Україні збігаються, – зазначила вона.

Також міністр додала, що в урядовій коаліції, до складу якої входять п’ять партій, є консенсус щодо цього питання. Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що наразі Яна Чернохова веде переговори з головнокомандувачем чеської армії Алешем Опатою про можливі потреби України.

Крім того, очікується, що найближчим часом до Праги прибуде головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Нещодавно в Україну з Великої Британії прибула партія протитанкового озброєння. Його доставили два військово-транспортні літаки Королівських ВПС.

Лондон передав ЗСУ протитанковий переносний комплекс NLAW, який вважається найкращим у світі в своєму класі.

Джерело: Hospodarske Noviny