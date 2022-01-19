Усилит обороноспособность: в Украину из Британии доставили систему NLAW

В Украину из Великобритании прибыла партия противотанкового вооружения. Об этом сообщили в Минобороны.

Его доставили два военно-транспортных самолета Королевских ВВС. Лондон передал вооруженным силам противотанковый переносной комплекс NLAW, который считается лучшим в мире в своем классе.

В Минобороны подчеркнули, что это оружие усилит обороноспособность Украины и будет использовано только для защиты мирного населения и инфраструктуры.

Транспортные самолеты C-17 Британии, доставлявшие противотанковое вооружение Украины, судя по маршруту полета, облетали Германию, которая, вероятно, отказала им в праве пересекать свое воздушное пространство.

В МИД Канады также высказались по поводу предоставления Украине вооружения на фоне возможного вторжения РФ. Глава ведомства Мелани Джоли заявила, что страна изучает варианты, но решение будет принято своевременно.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.