Усилит обороноспособность: в Украину из Британии доставили систему NLAW
В Украину из Великобритании прибыла партия противотанкового вооружения. Об этом сообщили в Минобороны.
Его доставили два военно-транспортных самолета Королевских ВВС. Лондон передал вооруженным силам противотанковый переносной комплекс NLAW, который считается лучшим в мире в своем классе.
В Минобороны подчеркнули, что это оружие усилит обороноспособность Украины и будет использовано только для защиты мирного населения и инфраструктуры.
Транспортные самолеты C-17 Британии, доставлявшие противотанковое вооружение Украины, судя по маршруту полета, облетали Германию, которая, вероятно, отказала им в праве пересекать свое воздушное пространство.
В МИД Канады также высказались по поводу предоставления Украине вооружения на фоне возможного вторжения РФ. Глава ведомства Мелани Джоли заявила, что страна изучает варианты, но решение будет принято своевременно.