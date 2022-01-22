Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил Германию за ее последние заявления. В частности – за слова о невозможности передачи Украине оборонительного оружия из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам.

Так же он раскритиковал слова о “бесперспективности возвращения Крыма” и негативно оценил колебания по отключению Российской Федерации от SWIFT.

– Это не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности, – сообщил министр.

Он подчеркнул, что в настоящее время как никогда важно единство Запада по отношению к России.

Кулеба напомнил, что для сдерживания РФ и достижения этого единства все страны прилагают огромные усилия и призвал немецких партнеров прекратить своими словами и действиями подрывать эту работу и тем самым поощрять президента России Владимира Путина к новому нападению на Украину.

– Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также – за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями, – написал Кулеба у себя в Twitter.

Ранее в МИД Украины сообщили, что заявление командующего военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха относительно того, что Крым якобы потерян Украиной, является абсолютно неприемлемым.