Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба засудив Німеччину за останні заяви. Зокрема – за слова про неможливість передачі Україні оборонної зброї через надання дозволу третім сторонам.

Також він розкритикував слова про “безперспективність повернення Криму” і негативно оцінив коливання щодо відключення Російської Федерації від SWIFT.

– Це не відповідає рівню наших відносин та поточній безпеці, – повідомив міністр.

Він підкреслив, що нині як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії.

Кулеба нагадав, що для стримування РФ та досягнення цієї єдності всі країни докладають величезних зусиль і закликав німецьких партнерів припинити своїми словами та діями підривати цю роботу і тим самим заохочувати президента Росії Володимира Путіна до нового нападу на Україну.

– Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також – за дипломатичні зусилля щодо врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і суперечать цій підтримці та зусиллям, – написав Кулеба у себе в Twitter.

Раніше в МЗС України повідомили, що заява командувача військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха щодо того, що Крим нібито втрачено Україною, є абсолютно неприйнятною.