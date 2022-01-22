В Министерстве иностранных дел Украины назвали абсолютно неприемлемым заявление командующего военно-морскими силами Германии Кая-Ахима Шенбаха относительно того, что Крым якобы потерян Украиной.

Об этом Фактам ICTV сообщили в МИДе Украины.

– Крымский полуостров может быть утерян только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернется благодаря упорным усилиям Украины и ее партнеров, которые будут проявлять решительность в противодействии государству-агрессору, — говорится в заявлении украинского МИД.

Ранее глава военно-морских сил Германии Кай-Ахим Шенбах во время дискуссии в индийском аналитическом центре Manohar Parrikar IDSA заявил, что оккупированный Россией Крымский полуостров утерян, а президент РФ Владимир Путин “возможно, заслуживает уважения”.

Теперь МИД требует разъяснения со стороны немецкого правительства, как слова командующего ВМС коррелируются с последовательной поддержкой Германией Крымской платформы, для которой деоккупация полуострова является основной целью.

— Были особенно удивлены услышать сантименты господина Шенбаха о необходимости возобновления диалога с Россией в то время, как количество жертв российской агрессии уже превысило 14 тысяч, а более 100-тысячная армия России выстроилась вдоль украинской государственной границы, на Донбассе продолжают гибнуть люди от российских пуль, а Крым превратился в гетто прав человека, – отмечают в МИД.

В ведомстве напомнили, что на территории самой Германии российские спецслужбы уничтожают политических оппонентов, занимаются дезинформацией и пытаются вмешиваться во внутренние дела страны.

— Даже попытка понять Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные, политические и пределы безопасности, — говорится в заявлении украинского МИД.

Теперь Украина требует публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии.