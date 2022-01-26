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Факты / Мир

США не обнародуют ответы на предложения РФ по безопасности – Блинкен

Анастасия Гевко редактор ленты
Ентоні Блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона не обнародует ответ на предложения РФ по безопасности и рассчитывает на аналогичные шаги от Кремля.

Он уточнил, что это может негативно сказаться на дипломатии и результатах переговоров.

Блинкен сообщил, что в документах содержатся озабоченности Вашингтона и союзников по поводу действий России.

– Как реагировать на письменный ответ США – зависит от России, – подчеркнул госсекретарь.

В ответе США существуют “очень позитивные вещи”, в рамках которых Америка надеется найти с Россией “точки соприкосновения” для дальнейших дипломатических переговоров.

Вашингтон готов продолжать диалог с Москвой по тем областям, в которых это возможно. 

Энтони Блинкен подчеркнул, что все ответы США на российские предложения были скоординированы с союзниками и Украиной.

Госсекретарь анонсировал переговоры с министром иностранных дел РФ Лавровым относительно этих документов в ближайшие дни.

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Фото: Getty Images

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