США не обнародуют ответы на предложения РФ по безопасности – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона не обнародует ответ на предложения РФ по безопасности и рассчитывает на аналогичные шаги от Кремля.

Он уточнил, что это может негативно сказаться на дипломатии и результатах переговоров.

Блинкен сообщил, что в документах содержатся озабоченности Вашингтона и союзников по поводу действий России.

– Как реагировать на письменный ответ США – зависит от России, – подчеркнул госсекретарь.

В ответе США существуют “очень позитивные вещи”, в рамках которых Америка надеется найти с Россией “точки соприкосновения” для дальнейших дипломатических переговоров.

Вашингтон готов продолжать диалог с Москвой по тем областям, в которых это возможно.

Энтони Блинкен подчеркнул, что все ответы США на российские предложения были скоординированы с союзниками и Украиной.

Госсекретарь анонсировал переговоры с министром иностранных дел РФ Лавровым относительно этих документов в ближайшие дни.