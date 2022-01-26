США передали РФ письменный ответ на ее “предложения по безопасности”

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил во время пресс-конференции, что Соединенные Штаты передали российской стороне обещанный ответ по предложениям по гарантиям безопасности.

Эту информацию ранее заявили и в СМИ.

– Два источника сообщили мне, что США предоставили письменный ответ на требования России. Это последний шаг в текущей дипломатии по наращиванию Путиным войск на границе Украины, – написала у себя в Twitter корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Тем временем росСМИ публикуют фото и видео с послом США в РФ Джоном Салливаном, который привез в российский МИД документы в черной папке.

Российский МИД также сообщил, что Джон Салливан прибыл вечером 26 января к замминистра иностранных дел РФ Александру Грушко.

– В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности, – говорится в заявлении.

Тем временем пресс-служба НАТО сообщила, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг проведет пресс-конференцию 26 января после 22.00 по Киеву.