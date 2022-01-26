США не оприлюднять відповіді на пропозиції РФ щодо безпеки – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська сторона не оприлюднить відповіді на пропозиції РФ щодо безпеки та розраховує на аналогічні кроки від Кремля.

Він уточнив, що це може негативно позначитися на дипломатії та на результатах переговорів.

Блінкен повідомив, що в документах містяться заклопотаності Вашингтона та союзників щодо дій Росії.

– Як реагувати на письмову відповідь США – залежить від Росії, – наголосив держсекретар.

У відповіді США є “дуже позитивні речі”, в рамках яких Америка сподівається знайти з Росією “точки дотику” для подальших дипломатичних переговорів.

Вашингтон готовий продовжувати діалог із Москвою щодо тих областей, у яких це можливо.

Ентоні Блінкен наголосив, що всі відповіді США на російські пропозиції були скоординовані із союзниками та Україною.

Держсекретар анонсував переговори з міністром закордонних справ РФ Лавровим щодо цих документів найближчими днями.