Германия исключает возможность поставки летального оружия в Украину

Официальный представитель Кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в правительстве этой страны исключили возможность поставки в Украину летального оружия.

Там уточнили, что это связано с позицией страны – они не экспортируют вооружение в кризисные регионы.

– В принципе действует правило: в кризисные районы – нет. Мы исключили поставки летального оружия, в частности, в Украину, – сказал Хебештрайт.

По его словам, урегулирование конфликта между Украиной и РФ возможно “только дипломатическим путем.

Хебештрайт подчеркнул, что важно не впасть в “логику войны”.

Он отметил, урегулирование конфликта на территории Украины возможно только дипломатическим путем, и добавил, что важно не впадать в “логику войны”.

– Принципиальная позиция, которую разделяет весь западный мир, заключается в убеждении, что (в этом конфликте, – Ред.) нет военного решения, – отметил представитель немецкого правительства.

При этом он отметил, что у любой агрессии Москвы против Украины будут экономические и политические последствия.

– Есть четкое требование к России: внести вклад в деэскалацию. Мы должны следить за тем, чтобы не впасть в логику войны, – сказал Хебештрайт.

Напомним, до этого Германия также в очередной раз отказалась предоставлять оружие Украине, несмотря на угрозу нового российского вторжения.

Берлин утверждает, что поддерживает Украину другими средствами – в феврале Германия передаст для этого полевой госпиталь, а также – 5 тыс. военных касок.