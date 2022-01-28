Німеччина виключає можливість постачання летальної зброї в Україну

Офіційний представник Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що в уряді цієї країни виключили можливість постачання в Україну летальної зброї.

Там уточнили, що це пов’язано з позицією країни – вони не експортують озброєння у кризові регіони.

– У принципі, діє правило: у кризові райони – ні. Ми виключили постачання летальної зброї, зокрема, в Україну, – сказав Гебештрайт.

За його словами, врегулювання конфлікту між Україною та РФ можливе “тільки дипломатичним шляхом”.

Гебештрайт наголосив, що важливо не впасти у “логіку війни”.

Він зазначив, що врегулювання конфлікту на території України можливе лише дипломатичним шляхом, і додав, що важливо не впадати в “логіку війни”.

– Принципова позиція, яку поділяє весь західний світ, полягає у переконанні, що (у цьому конфлікті, – Ред.) немає воєнного рішення, – зазначив представник німецького уряду.

При цьому він зазначив, що будь-яка агресія Москви проти України матиме економічні та політичні наслідки.

– Є чітка вимога до Росії: зробити внесок у деескалацію. Ми повинні стежити за тим, щоб не впасти в логіку війни, – сказав Гебештрайт.

Нагадаємо, до цього Німеччина також вкотре відмовилася надавати зброю Україні, незважаючи на загрозу нового російського вторгнення.

Берлін стверджує, що підтримує Україну іншими засобами – у лютому Німеччина передасть для цього польовий шпиталь, а також – 5 тис. військових касок.