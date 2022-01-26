Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что действия Германии в отношении Украины вызывают замешательство и разочарование.

Об этом мэр Киева сказал в эфире немецкого телеканала RTL.

— Мы определенно не хотим войны — это самое худшее, что может случиться… Наша цель — стать частью европейской семьи. Мы боремся за это, но наши планы не укладываются в рамки наших восточных соседей, — сказал Виталий Кличко.

По его словам, Украине сейчас очень нужно оборонительное вооружение, и, когда правительство Германии блокирует поставки из Эстонии в Украину — в Киеве этого не понимают.

Кличко заявил, что хотел бы видеть поддержку со стороны Германии.

— Нам нужна поддержка друзей. Решение о Северном потоке — 2, решение о непоставках оружия просто звучит недружественно по отношению к Украине. Когда мы говорим о дружбе, мы говорим о поддержке и наших общих целях и ценностях, — сказал он.

В декабре издание Bild писало, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО.

Источник: телеканал RTL

Фото: Виталий Кличко