Готовимся к разным сценариям: Байден об угрозе вторжения РФ в Украину

На фоне угрозы возможного вторжения России в Украину Соединенные Штаты готовятся к разным сценариям развития ситуации.

Об этом сообщил президент США Джо Байден по результатам сегодняшнего заседания Совбеза ООН.

– Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры продолжают готовиться ко всем сценариям. Мир должен иметь ясное представление о действиях, которыми Россия угрожает, и быть готовым ответить на риски, которые эти действия представляют для всех нас. Если Россия намерена решать проблемы в сфере безопасности путем диалога, США, наши союзники и партнеры продолжат действовать добросовестно, — заверил он.

Джо Байден также отметил, что России нужно помнить о последствиях, если она прибегнет к новой агрессии против Украины. Он предупредил: если РФ решит отказаться от дипломатии, то понесет ответственность.

31 января состоялось заседание Совбеза Организации Объединенных Наций. Его инициатором были США.

Так, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что очень важным вопросом для международного мира и безопасности является угрожающее поведение РФ.

Поэтому большинство стран-участниц поддержали идею проведения специального заседания по ситуации в Украине. На этой встрече планируют обсудить вопросы возможного вторжения России и стягивание российской стороной военной техники к границе.

Источник: Белый дом