Готуємось до різних сценаріїв: Байден про загрозу вторгнення РФ в Україну

На тлі загрози можливого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати Америки готуються до різних сценаріїв розвитку ситуації.

Про це повідомив президент США Джо Байден за результатами сьогоднішнього засідання Радбезу ООН.

– Сполучені Штати, наші союзники і партнери продовжують готуватися до всіх сценаріїв. Світ повинен мати чітке уявлення про дії, якими Росія погрожує, і бути готовим відповісти на ризики, які ці дії становлять для всіх нас. Якщо Росія має намір вирішувати проблеми у сфері безпеки шляхом діалогу, США, наші союзники і партнери продовжать діяти сумлінно, – запевнив він.

Джо Байден також наголосив на тому, що Росії потрібно пам’ятати про наслідки, якщо вона вдасться до нової агресії проти України. Він попередив: якщо РФ вирішить відмовитися від дипломатії, то понесе відповідальність.

31 січня відбулося засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй. Його ініціатором були Сполучені Штати Америки.

Так, постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що надзвичайно важливим питанням для міжнародного миру та безпеки є загрозлива поведінка РФ.

Тому більшість країн-учасниць підтримали ідею проведення спеціального засідання щодо ситуації в Україні. На цій зустріч планують обговорити питання щодо можливого вторгнення Росії в Україну та стягування російською стороною військової техніки до кордону.

Джерело: Білий дім