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Факты / Мир

И это не только Украина: Европейское агентство по авиабезопасности назвало опасные зоны для полетов

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
самолет

В ответ на разворачивающийся конфликт против Украины Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) сегодня, 24 февраля, опубликовало обновленную информацию в бюллетене о воздушной зоне конфликта.

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Сообщается, что факт вторжения России в Украину расширяет опасные для полетов зоны воздушного пространства, включая районы полетной информации Кишинева (Молдова) и Минска (Беларусь).

EASA также рекомендует эксплуатантам воздушных судов проявлять осторожность при работе во всем районе полетной информации Москвы и Ростова в связи с повышенной военной активностью, которая может включать пуски ракет средней дальности, проникающие в контролируемое воздушное пространство.

Для получения дополнительной информации Агенство рекомендует обратиться Информационному бюллетеню зоны конфликта (CZIB).

Источник: EASA

Фото: Pixabay

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