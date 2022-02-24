В ответ на разворачивающийся конфликт против Украины Агентство авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) сегодня, 24 февраля, опубликовало обновленную информацию в бюллетене о воздушной зоне конфликта.

Сообщается, что факт вторжения России в Украину расширяет опасные для полетов зоны воздушного пространства, включая районы полетной информации Кишинева (Молдова) и Минска (Беларусь).

EASA также рекомендует эксплуатантам воздушных судов проявлять осторожность при работе во всем районе полетной информации Москвы и Ростова в связи с повышенной военной активностью, которая может включать пуски ракет средней дальности, проникающие в контролируемое воздушное пространство.

Для получения дополнительной информации Агенство рекомендует обратиться Информационному бюллетеню зоны конфликта (CZIB).

Источник: EASA