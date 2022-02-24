У відповідь на конфлікт, що розгортається проти України, Агенція авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) сьогодні, 24 лютого, опублікувала оновлену інформацію в бюлетені про повітряну зону конфлікту.

Повідомляється, що факт вторгнення Росії в Україну розширює небезпечні для польотів зони повітряного простору, включаючи райони польотної інформації Кишинева (Молдова) і Мінська (Білорусь).

EASA також рекомендує експлуатантам повітряних суден проявляти обережність при роботі в усьому районі польотної інформації Москви і Ростова у зв’язку з підвищеною військовою активністю, яка може включати пуски ракет середньої дальності, що проникають в контрольований повітряний простір.

Для отримання додаткової інформації Агенство рекомендує звернутися до Інформаційного бюлетеню зони конфлікту (CZIB).

Джерело: EASA