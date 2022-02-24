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І це не тільки Україна: Європейська агенція з авіабезпеки назвала небезпечні зони для польотів

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
самолет

У відповідь на конфлікт, що розгортається проти України, Агенція авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) сьогодні, 24 лютого, опублікувала оновлену інформацію в бюлетені про повітряну зону конфлікту.

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Повідомляється, що факт вторгнення Росії в Україну розширює небезпечні для польотів зони повітряного простору, включаючи райони польотної інформації Кишинева (Молдова) і Мінська (Білорусь).

EASA також рекомендує експлуатантам повітряних суден проявляти обережність при роботі в усьому районі польотної інформації Москви і Ростова у зв’язку з підвищеною військовою активністю, яка може включати пуски ракет середньої дальності, що проникають в контрольований повітряний простір.

Для отримання додаткової інформації Агенство рекомендує звернутися до Інформаційного бюлетеню зони конфлікту (CZIB).

Джерело: EASA

Фото: Pixabay

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