Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал несколько видео, на которых виден подбитый российский военный вертолет.

Видео советник опубликовал на своей странице в Facebook.

Кроме этого, Антон Геращенко сообщил, что полицейские задержали мужчину рядом со сбитым вертолетом.

По словам советника, этот мужчина пытался выдавать себя за украинца.

– При нем обнаружены записи и специальные приборы, свидетельствующие о том, для чего его забросили к нам, – сказал Геращенко.

Напомним, что сегодня, 24 февраля, около 05.00 Россия начала военное вторжение на Донбасс и по периметру государственной границы.

По данным Министерства обороны Великобритании, Россия нанесла более 80 ракетных ударов по объектам вблизи Киева и в других городах Украины.

В Херсонской ОГА сообщили, что российские войска оккупировали часть территории области, в частности, взяли Геническ, Олешки, Каховку и другие населенные пункты.

Фото: Антон Геращенко