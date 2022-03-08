Президент России Владимир Путин тщательно скрывает свою личную жизнь. Однако СМИ уже много лет пишут о романе Путина с Алиной Кабаевой.

В то время как Владимир Путин развязал полномасштабную войну в Украине, его любовница Алина Кабаева скрывается в Швейцарии с четырьмя малолетними детьми.

— Пока Путин совершает нападение на Украину, нападая на невинных граждан и вызывая кризис с беженцами, его семья прячется в очень уединенном и очень безопасном шале где-то в Швейцарии — по крайней мере, на данный момент, — пишет Page Six.

По данным издания, Кабаева родила Путину четверых детей, хотя они никогда официально это не подтверждали.

— У Алины Кабаевой с Путиным есть двое маленьких мальчиков и девочки-близнецы, которые родились в Швейцарии. У всех детей есть швейцарские паспорта, и я полагаю, что у нее тоже, — пишут источники.

Напомним, от первого брака с Людмилой Шкребневой у Владимира Путина есть две взрослые дочки – Мария (36 лет) и Екатерина (35 лет). Сам Путин о своих детях никогда публично не говорит.