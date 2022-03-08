Обстрел Николаева и третий раунд переговоров: что происходит на 13-е сутки войны в Украине
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 11 тыс. В плену уже находятся более 200 российских интервентов, цифра постоянно растет.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
Более 1,7 млн. украинцев покинули страну с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщили в ООН.
Команда российского оппозиционера Алексея Навального призывает россиянок выходить в своих городах на антивоенные акции 8 марта.
Об этом заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в своем видеообращении.
Российская оппозиционерка считает, что Путину наплевать на любую человеческую жизнь – российскую или украинскую, его интересуют только его деньги и власть.
Евросоюз рассматривает режим Лукашенко как соагрессора в войне, которую Россия ведет против Украины.
Город Буча под Киевом фактически находится в состоянии блокади из-за постоянных обстрелов российских оккупантов.
Люди не имеют возможности приобрести воду, еду, у них нет света и возможности уехать. Местные прячутся в подвалах и с ними почти нет связи.
Estee Lauder принял решение полностью приостановить свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщила пресс-служба американского производителя косметики и парфюмерии.
Отмечается, что всем сотрудникам, работающим в РФ, будет предоставлена компенсация и оказана поддержка.
На мировых рынках паника из-за зерна.
Цена 1 т зерна на Нью-Йоркской бирже достигла исторического максимума в $461, но затем несколько откатилась назад.
— Пока в Украине продолжаются бои, не приходится ожидать возобновления экспорта из России и Украины, — цитирует Spiegel источник на бирже.
Пока покупатели срочно ищут других поставщиков. Украина и Россия производят более четверти мирового запаса зерна.
Австралийская нефтяная компания Ampol отказывается от закупки сырой российской нефти.
Топливный гигант осудил действия России в Украине и подтвердил, что с начала войны не покупал сырую российскую нефть или другие топливные продукты.
В Литве было поддержано создание специального трибунала над российскими агрессорами.
Это что-то вроде Нюрнберга после Второй мировой войны.
Леонардо ди Каприо пожертвовал на нужды Вооруженных сил Украины $10 млн. Это самая большая сумма среди озвученных благотворителями, сообщает GSA News.
— Голливудская суперзвезда перечислила украинскому правительству $10 млн из-за войны с Россией. Предположительно огромные пожертвования предназначены для поддержки военных и гуманитарных усилий внутри страны, — говорится в сообщении.
Ди Каприо, имеющий украинские корни из-за своей бабушки по материнской линии, решительно осудил российское вторжение в Украину, присоединившись к множеству других знаменитостей по всему миру.
Отслеживающая активность хакеров лаборатория Google выпустила новое предупреждение о том, чем сейчас заняты группы онлайн-преступников, за которыми, по мнению правоохранительных органов, стоят спецслужбы России, Беларуси и Китая.
Хакерские группы FancyBear/APT28 и Ghostwriter/UNC1151 за последние две недели активизировали фишинговые атаки с целью получить доступ к логин/паролам пользователей доменов ukr.net, i.ua, meta.ua.