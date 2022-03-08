Президент Росії Володимир Путін ретельно приховує своє особисте життя. Однак ЗМІ вже багато років пишуть про роман Путіна з Аліною Кабаєвою.

У той час як Володимир Путін розв’язав повномасштабну війну в Україні, його коханка Аліна Кабаєва ховається у Швейцарії із чотирма малолітніми дітьми.

– Поки Путін здійснює напад на Україну, нападаючи на безневинних громадян і викликаючи кризу з біженцями, його сім’я ховається в дуже усамітненому та дуже безпечному шале десь у Швейцарії – принаймні на даний момент, – пише Page Six.

За даними видання, Кабаєва народила Путіну чотирьох дітей, хоч вони ніколи офіційно це не підтверджували.

– Аліна Кабаєва з Путіним мають двох маленьких хлопчиків і дівчаток-близнюків, які народилися в Швейцарії. Всі діти мають швейцарські паспорти, і я вважаю, що вона теж, – пишуть джерела.

Нагадаємо, від першого шлюбу з Людмилою Шкребневою Володимир Путін має двох дорослих дочок – Марію (36 років) і Катерину (35 років). Сам Путін про своїх дітей ніколи публічно не говорить.