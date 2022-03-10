Во время брифинга с главой МИД Великобритании Лиз Трасс Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российский диктатор Владимир Путин проигрывает и Россия терпит стратегическое поражение.

Блинкен сказал, что можно выиграть сражение, но это не значит, что ты выиграл войну.

Госсекретарь отметил, что кремлевский режим уже потерпел неудачу в достижении своих главных целей и не сможет удержать Украину в долгосрочной перспективе.

— Вы можете захватить город, но вы не можете захватить сердца и разум его жителей, и украинцы каждый день это демонстрируют. Если Путин попытается навязать марионеточный режим, оставив российские войска в Украине, это будет долгий, кровавый, затяжной хаос, в котором Россия будет продолжать тяжело страдать, — сказал он.

Напомним, уже 15 дней подряд идет полномасштабное вторжение России на территорию Украины. О главных событиях о войне РФ против Украины читайте в текстовой онлайн-трансляции.