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Факты / Украина / Политика
Юля Захарченко |
Уничтожение детской больницы в Мариуполе и гуманитарные коридоры: что происходит на 15-е сутки войны в Украине

Уничтожение детской больницы в Мариуполе и гуманитарные коридоры: что происходит на 15-е сутки войны в Украине

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.

Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 12 тыс.

Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
00:17 - 10 марта

В Украине вступил в силу закон, позволяющий гражданским использовать оружие для сопротивления вооруженной агрессии РФ, сообщает Верховная Рада в Твиттере.

— Вступил в силу закон Украины Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины, который дает право гражданским лицам сопротивляться вооруженной агрессии РФ, используя любое оружие. Документ действует на период военного времени, — указывается в сообщении.

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00:15 - 10 марта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, после нападения на больницу в Мариуполе, призвал сейчас же прекратить кровопролитие.

— Гражданские лица платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения, — написал он в Твиттер.

В результате авианалета российских войск на роддом в центре Мариуполя, 17 человек среди персонала и рожениц получили ранения.

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00:09 - 10 марта

Министерство обороны России подтвердило использование в войне против Украины систему оружия TOS-1A. Эта система использует термобарические ракеты, которые создают эффект вспышки и взрыва.

Об этом в Твиттер сообщило Министерство обороны Великобритании.

В частности, окупанти совершали удары TOS-1A по Ахтырке.

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22:47 - 09 марта

Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию на переговоры с Сергеем Лавровым. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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22:44 - 09 марта

В Украине из-за войны без электроэнергии остались 723 тыс. потребителей, а без газа – 233 тыс.

— Повреждения из-за боевых действий лишили электроснабжения более 1 250 населенных пунктов и около 11 тыс. трансформаторных подстанций. Самая сложная ситуация остается в Донецкой области: без электроэнергии более 235 тысяч абонентов, полностью отключен от электроснабжения Мариуполь, — сообщили в Минэнерго.

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22:40 - 09 марта

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21:51 - 09 марта

В результате авиаудара по поселку Песковка в Киевской области погибла 20-летняя девушка, 2 ранены, разрушены 9 домов.

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21:06 - 09 марта

Российские захватчики нанесли очередной авиаудар по Житомиру. Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин. В одном из корпусов городской больницы выбило окна. Также выбило окна на территории детской больницы.

Травмированных и погибших в больницах нет. В результате обстрела жилого дома травмировалась пожилая женщина.

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20:36 - 09 марта

Более тысячи человек в эвакуационной колонне из Энергодара прибыло в Запорожье. Перевозки производились автобусами и частным автотранспортом. Движение сопровождал Украинский Красный Крест.

 

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20:34 - 09 марта

В четверг, 10 марта, с 10.00 до 15.00 снова можно будет эвакуироваться из Романовки в Киев. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

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