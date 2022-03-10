Уничтожение детской больницы в Мариуполе и гуманитарные коридоры: что происходит на 15-е сутки войны в Украине
Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Украине и вводе войск РФ на Донбасс. После этого в 5.00 страна-агрессор нанесла ракетные удары по украинским городам.
Как объяснили вскоре в МВД Украины, вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Количество уничтоженных и раненых российских военных превысило 12 тыс.
Главные события о войне РФ против Украины – в текстовой трансляции на Фактах ICTV.
В Украине вступил в силу закон, позволяющий гражданским использовать оружие для сопротивления вооруженной агрессии РФ, сообщает Верховная Рада в Твиттере.
— Вступил в силу закон Украины Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины, который дает право гражданским лицам сопротивляться вооруженной агрессии РФ, используя любое оружие. Документ действует на период военного времени, — указывается в сообщении.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, после нападения на больницу в Мариуполе, призвал сейчас же прекратить кровопролитие.
— Гражданские лица платят самую высокую цену за войну, которая не имеет к ним никакого отношения, — написал он в Твиттер.
В результате авианалета российских войск на роддом в центре Мариуполя, 17 человек среди персонала и рожениц получили ранения.
Министерство обороны России подтвердило использование в войне против Украины систему оружия TOS-1A. Эта система использует термобарические ракеты, которые создают эффект вспышки и взрыва.
Об этом в Твиттер сообщило Министерство обороны Великобритании.
В частности, окупанти совершали удары TOS-1A по Ахтырке.
Дмитрий Кулеба прибыл в Анталию на переговоры с Сергеем Лавровым. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.
At the invitation of Turkey’s FM @MevlutCavusoglu, @DmytroKuleba has arrived in Antalya for the talks on Russia ceasing its hostilities and ending its war against Ukraine.
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 9, 2022
В Украине из-за войны без электроэнергии остались 723 тыс. потребителей, а без газа – 233 тыс.
— Повреждения из-за боевых действий лишили электроснабжения более 1 250 населенных пунктов и около 11 тыс. трансформаторных подстанций. Самая сложная ситуация остается в Донецкой области: без электроэнергии более 235 тысяч абонентов, полностью отключен от электроснабжения Мариуполь, — сообщили в Минэнерго.
В результате авиаудара по поселку Песковка в Киевской области погибла 20-летняя девушка, 2 ранены, разрушены 9 домов.
#Київщина
Внаслідок авіаудару по селищу Пісківка на Київщині загинула 20-річна дівчина, 2-х поранено, зруйновано 9 осель
8 березня о 21.30 російська авіація завдала удару по селищу Пісківка в Бучанському районі. Ворог скинув бомби на житлові будинки мирного селища.#stoprussia pic.twitter.com/Yf5VnDOFID
— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) March 9, 2022
Российские захватчики нанесли очередной авиаудар по Житомиру. Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин. В одном из корпусов городской больницы выбило окна. Также выбило окна на территории детской больницы.
Травмированных и погибших в больницах нет. В результате обстрела жилого дома травмировалась пожилая женщина.
Более тысячи человек в эвакуационной колонне из Энергодара прибыло в Запорожье. Перевозки производились автобусами и частным автотранспортом. Движение сопровождал Украинский Красный Крест.
В четверг, 10 марта, с 10.00 до 15.00 снова можно будет эвакуироваться из Романовки в Киев. Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.