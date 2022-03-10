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Факти / Світ

Путін програє, а Росія зазнає стратегічної поразки – Блінкен

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Ентоні Блінкен

Під час брифінгу з главою МЗС Великої Британії Ліз Трасс Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін програє і Росія зазнає стратегічної поразки.

Блінкен сказав, що можна виграти битву, але це не означає, що ти виграв війну.

Держсекретар зазначив, що кремлівський режим вже зазнав невдачі у досягненні своїх головних цілей і не зможе утримати Україну в довгостроковій перспективі.

– Ви можете захопити місто, але ви не можете захопити серця та розум його мешканців, і українці щодня це демонструють. Якщо Путін спробує нав’язати маріонетковий режим, залишивши російські війська в Україні, це буде довгий, кривавий, затяжний хаос, в якому Росія продовжуватиме тяжко страждати, — сказав він.

Нагадуємо, вже 15 днів поспіль триває повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Про головні події про війну РФ проти України – читайте у текстовій онлайн-трансляції.

Фото: Getty Images

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