Утверждения Кремля о лабораториях по производству химического и биологического оружия в Украине являются откровенной ложью, чтобы оправдать нападение на Украину и ужасные действия, которые российские военные делают на украинских территориях.

Об этом в ночь на 10 марта заявили в Государственном департаменте США.

— Кремль намеренно распространяет откровенную ложь о том, что Соединенные Штаты и Украина ведут деятельность по созданию химического и биологического оружия в Украине. Мы также видели, как официальные лица КНР повторяют эти теории заговора. Эта российская дезинформация — полная чушь, и Россия не в первый раз придумывает подобные ложные утверждения против другой страны, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Госдепе заявили, что эти утверждения о “создании химического или биологического оружия” были окончательно и многократно опровергнуты на протяжении многих лет.

— Как мы уже говорили, Россия придумывает ложные предлоги, пытаясь оправдать свои ужасные действия в Украине. Соединенные Штаты не владеют и не управляют химическими или биологическими лабораториями в Украине, они полностью выполняют свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и Конвенции о запрещении биологического оружия, они нигде не разрабатывают и не обладают таким оружием, — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство США заявило, что именно Россия имеет активные программы по созданию химического и биологического оружия и нарушает Конвенцию о химическом оружии и Конвенцию о биологическом оружии.

— У России есть опыт обвинения Запада в тех преступлениях, которые совершает сама Россия. Такая тактика является очевидной уловкой со стороны РФ, чтобы попытаться оправдать дальнейшие преднамеренные, неспровоцированные и неоправданные нападения на Украину, — заявили в Госдепе.

Государственный департамент США ожидает, что Россия продолжит распространять и усиливать подобные заявления, выдвигая новые необоснованные обвинения.

Ранее в Минобороны РФ признали, что ВС РФ используют тяжелую огнеметную систему ТОС-1 Солнцепек в войне против Украины, что ограничивается Международными конвенциями.

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Источник: U.S. Department of State