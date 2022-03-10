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Факты / Украина / Общество

Генсек ООН отреагировал на сокрушительный удар по детской больнице в Мариуполе

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Генсек ООН отреагировал на сокрушительный удар по детской больнице в Мариуполе

В ООН отреагировали на уничтожение больницы в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделение.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш отметил, что такое нападение на детскую больницу в Мариуполе просто ужасает.

В своем Твиттере он написал, что гражданские лица платят самую высокую цену за войну, не имеющую к ним никакого отношения.

– Это бессмысленное насилие должно остановиться. Прекратите кровопролитие сейчас же, – призвал генсек ООН.

Напоминаем, 9 марта в результате вражеской бомбардировки в Мариуполе была разрушена детская больница. По словам Председателя Донецкой областной Военной администрации Павла Кириленко, 17 человек среди персонала и рожениц получили ранения в результате удара.

Авианалит был совершен во время действия в Мариуполе режима тишины, который, был подтвержден и россиянами.

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Фото: Getty Images

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