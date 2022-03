В РФ признали использование против Украины ТОС-1А, стреляющей термобарическими снарядами

Министерство обороны Российской Федерации признало, что российские военные использовали в боевых действиях в Украине тяжелую огнеметную систему ТОС-1 Солнцепек, использующую термобарические боеприпасы.

Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании.

Так, 9 марта телеканал Министерства обороны РФ обнародовал информацию об использовании 4 марта в бою в Черниговской области системы ТОС-1А в бою с подразделениями ВСУ, уничтожив украинских военных.

Британское оборонное ведомство сообщило, что боевая машина ТОС-1А россиян может использовать термобарические боеголовки. Речь, в частности, об ударах по Ахтырке.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects.

Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact.

???????? #StandWithUkraine???????? pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 9, 2022