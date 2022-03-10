В РФ признали использование против Украины ТОС-1А, стреляющей термобарическими снарядами

Министерство обороны Российской Федерации признало, что российские военные использовали в боевых действиях в Украине тяжелую огнеметную систему ТОС-1 Солнцепек, использующую термобарические боеприпасы.

Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании.

Так, 9 марта телеканал Министерства обороны РФ обнародовал информацию об использовании 4 марта в бою в Черниговской области системы ТОС-1А в бою с подразделениями ВСУ, уничтожив украинских военных.

Британское оборонное ведомство сообщило, что боевая машина ТОС-1А россиян может использовать термобарические боеголовки. Речь, в частности, об ударах по Ахтырке.

The Russian MoD has confirmed the use of the TOS-1A weapon system in Ukraine. The TOS-1A uses thermobaric rockets, creating incendiary and blast effects. Watch the video below for more information about this weapon and its devastating impact. ???????? #StandWithUkraine???????? pic.twitter.com/d8PLQ0PhQD — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) March 9, 2022

Что такое ТОС?

Тяжёлая огнеметная система (ТОС) — система вооружения, предназначенная для выведения из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений, уничтожения живой силы противника объемным взрывом. Огонь из установок ТОС ведется зажигательными или термобарическими боеприпасами, благодаря чему происходит уничтожение при высокой температуре и избыточном давлении.

Взрывы термобарических боеприпасов происходят в два этапа: сначала выбрасывается воспалительная смесь в форме аэрозоля, что впоследствии влечет за собой взрыв другой части, подрывающий распыленный вокруг аэрозоль.

Международные конвенции по правилам ведения войны запрещают использование подобных боеприпасов против военных объектов или живой силы противника, потому что такие снаряды неприцельны и могут легко поразить гражданское население. Термобарические боеприпасы запрещено использовать против военных, если это применение не оправдано.

Министерство обороны Великобритании предостерегло Россию, что применение со стороны ВС РФ системы ТОС-1А против гражданского населения Украины противоречит международному праву по ведению войны и является военным преступлением.

Фото: Минобороны РФ

Источники: Forbes, Ministry of Defence