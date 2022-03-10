Россия и Беларусь на грани дефолта — Всемирный банк

Из-за масштабных санкций, наложенных на Россию и Беларусь, страны приближаются к дефолту. Ограничения наложены из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины.

Об этом заявила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.

— И Россия, и Беларусь находятся на грани дефолта. Они еще не оцениваются агентствами по умолчанию, но очень близки, — сказала Рейнхарт.

Ряд санкций и контрмер Москвы отрезали страну от мировых финансовых рынков, поэтому вероятность дефолта России по внешним облигациям на сумму $40 млрд стала угрожающей.

В данный момент около половины суверенных облигаций России принадлежат иностранным инвесторам.

16 марта РФ должна погасить $107 млн долга. Если этого не произойдет в течение 30 дней, уже 15 апреля наступит дефолт.