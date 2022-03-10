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Росія та Білорусь на межі дефолту – Світовий банк

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Росія та Білорусь на межі дефолту – Світовий банк

Через масштабні санкції накладені на Росію та Білорусь країни наближаються до дефолту. Обмеження накладені через розгортання повномасштабної війни на території України.

Про це заявила головний економіст Світового банку Кармен Рейнхарт.

– І Росія, і Білорусь перебувають на межі дефолту. Вони ще не оцінюються агентствами за замовчуванням, але дуже близькі, — сказала Рейнхарт.

Низка санкцій та контрзаходів Москви відрізали країну від світових фінансових ринків, тому імовірність дефолту Росії за зовнішніми облігаціями на суму $40 млрд стала загрозливою.

В даний момент близько половини суверенних облігацій Росії належать іноземним інвесторам.

16 березня РФ має погасити $107 млн ​​боргу. Якщо цього не станеться протягом 30 днів, вже 15 квітня настане дефолт.

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Фото: Depositphotos

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