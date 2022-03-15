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Факты / Мир

Миграционная волна, не имеющая прецедентов: Чехия уже приняла более 61 тыс. беженцев из Украины

Елена Горячева Журналистка программы Факты ICTV Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
беженцы

Более 2,5 млн украинцев уже выехали за границу, спасаясь от войны. Страны Евросоюза хорошо подготовились к встрече. Беженцам дают вид на жительство на год, медицинскую страховку и расселяют. Некоторые страны выдают материальную помощь.

Чехия приняла более 61 тыс. украинцев. В каждом крае (области) созданы центры регистрации, где собраны представители всех государственных структур, оказывающих помощь.

Маленький Юра из Винницы с радостью взялся рисовать родной флаг. Его мама Екатерина помогла написать на чешском слово Украина. Они – одни из тысяч украинцев, которые ищут убежища в городке Усти-над-Лабой.

— Когда начались бомбардировки аэропорта Винницы, мы решили переехать сюда. У нас здесь есть знакомые, они нам помогли. Сначала думали в Польше оставаться, но там очень много людей, — рассказывает женщина.

Уже больше недели небольшой краевой центр принимает беженцев из Украины. В холле и спортивных залах местного университета создали регистрационный центр.

В ожидании очереди на получение вида на жительство, здесь можно проконсультироваться, поесть, взять вещи и детские игрушки. Есть бесплатный доступ к интернету.

Регистрационный центр создан местной пожарной службой. Все расходы взяло на себя государство и местные власти. Но здесь немало волонтеров. Неравнодушные к беде украинцев чехи работают переводчиками, привозят одежду, игрушки, детские коляски и средства гигиены, готовят вкусные домашние блюда.

— Людям иногда нужно просто поговорить. Или давление измерить. Было пару случаев, когда из-за высокого давления приходилось вызывать скорую, — рассказывает волонтер-переводчик Сергей.

Центр ежедневно принимает до 200 беженцев. Все сотрудники измотаны круглосуточной работой, но доброжелательны и приветливы.

Чехия, как многие страны Евросоюза, предоставляет беженцам из Украины не только вид на жительство на один год, медицинское страхование, как для своих граждан, но и материальную помощь, временное бесплатное жилье, консультации по работе.

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Из документов здесь просят предоставить только биометрический паспорт. Но если такого нет, то можно и внутренний гражданский.

Миграционная волна из Украины не имеет прецедентов, отмечают в чешском МВД. Страна уже приняла 90 тыс. украинцев и выдала им более 61 тыс. специальных виз. Половина беженцев – дети. В Чехии заявляют, что смогут принять до четверти миллиона украинцев.

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Фото: Depositphotos

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