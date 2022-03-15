Более 2,5 млн украинцев уже выехали за границу, спасаясь от войны. Страны Евросоюза хорошо подготовились к встрече. Беженцам дают вид на жительство на год, медицинскую страховку и расселяют. Некоторые страны выдают материальную помощь.

Чехия приняла более 61 тыс. украинцев. В каждом крае (области) созданы центры регистрации, где собраны представители всех государственных структур, оказывающих помощь.

Маленький Юра из Винницы с радостью взялся рисовать родной флаг. Его мама Екатерина помогла написать на чешском слово Украина. Они – одни из тысяч украинцев, которые ищут убежища в городке Усти-над-Лабой.

— Когда начались бомбардировки аэропорта Винницы, мы решили переехать сюда. У нас здесь есть знакомые, они нам помогли. Сначала думали в Польше оставаться, но там очень много людей, — рассказывает женщина.

Уже больше недели небольшой краевой центр принимает беженцев из Украины. В холле и спортивных залах местного университета создали регистрационный центр.

В ожидании очереди на получение вида на жительство, здесь можно проконсультироваться, поесть, взять вещи и детские игрушки. Есть бесплатный доступ к интернету.

Регистрационный центр создан местной пожарной службой. Все расходы взяло на себя государство и местные власти. Но здесь немало волонтеров. Неравнодушные к беде украинцев чехи работают переводчиками, привозят одежду, игрушки, детские коляски и средства гигиены, готовят вкусные домашние блюда.

— Людям иногда нужно просто поговорить. Или давление измерить. Было пару случаев, когда из-за высокого давления приходилось вызывать скорую, — рассказывает волонтер-переводчик Сергей.

Центр ежедневно принимает до 200 беженцев. Все сотрудники измотаны круглосуточной работой, но доброжелательны и приветливы.

Чехия, как многие страны Евросоюза, предоставляет беженцам из Украины не только вид на жительство на один год, медицинское страхование, как для своих граждан, но и материальную помощь, временное бесплатное жилье, консультации по работе.

Из документов здесь просят предоставить только биометрический паспорт. Но если такого нет, то можно и внутренний гражданский.

Миграционная волна из Украины не имеет прецедентов, отмечают в чешском МВД. Страна уже приняла 90 тыс. украинцев и выдала им более 61 тыс. специальных виз. Половина беженцев – дети. В Чехии заявляют, что смогут принять до четверти миллиона украинцев.