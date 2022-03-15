Президент Украины Владимир Зеленский призвал к увеличению объема военной помощи со стороны партнеров, выступая на встрече лидеров Joint Expeditionary Force.

Зеленский заявил, “что все знают, что нам жизненно нужны сегодня – самолеты”. Он отметил, что “без ваших усилий было бы сложно” и сказал, что “нам нужно еще”.

– Наши люди берут трофеи, мы захватываем российскую технику днем, ночью, берем все на поле боя и отправляем снова в бой. Даже сделали боеспособной старую советскую технику, которая у нас не работала и все, что мы получаем от вас. Но объем, который вы даете… на неделю мы используем за 20 часов.

У нас столько оккупантов, наши военные называют их саранча. На каждого человека – 20-30 их людей, на один наш танк – 100 их, – сказал он.