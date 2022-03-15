Понад 2,5 млн українців вже виїхали за кордон, рятуючись від війни. Країни Євросоюзу добре підготувалися до зустрічі. Біженцям дають посвідку на проживання на рік, медичне страхування і розселяють. Деякі країни видають матеріальну допомогу.

Чехія прийняла понад 61 тис. українців. У кожному краї (області) створені центри реєстрації, де зібрані представники всіх державних структур, що надають допомогу.

Маленький Юра з Вінниці з радістю взявся малювати рідний прапор. Його мама Катерина допомогла написати чеською слово Україна. Вони – одні з тисяч українців, які шукають притулку в містечку Усті-над-Лабою.

– Коли почалося бомбардування аеропорту Вінниці, ми вирішили переїхати сюди. У нас тут є знайомі, вони нам допомогли. Спочатку думали в Польщі залишатися, але там дуже багато людей, – розповідає жінка.

Вже більше тижня невеликий крайовий центр приймає біженців з України. У холі та спортивних залах місцевого університету створили реєстраційний центр.

В очікуванні черги на отримання посвідки на проживання, тут можна проконсультуватися, поїсти, взяти речі і дитячі іграшки. Є безкоштовний доступ до інтернету.

Реєстраційний центр створено місцевою пожежною службою. Всі витрати взяла на себе держава і місцева влада. Але тут чимало волонтерів. Небайдужі до біди українців чехи працюють перекладачами, привозять одяг, іграшки, дитячі коляски та засоби гігієни, готують смачні домашні страви.

– Людям іноді потрібно просто поговорити. Або тиск виміряти. Було кілька випадків, коли через високий тиск доводилося викликати швидку, – розповідає волонтер-перекладач Сергій.

Центр щодня приймає до 200 біженців. Всі співробітники виснажені цілодобовою роботою, але доброзичливі й привітні.

Чехія, як багато країн Євросоюзу, надає біженцям з України не тільки посвідку на проживання на один рік, медичне страхування, як для своїх громадян, а й матеріальну допомогу, тимчасове безкоштовне житло, консультації по роботі.

З документів тут просять надати тільки біометричний паспорт. Але якщо такого немає, то можна і внутрішній цивільний.

Міграційна хвиля з України не має прецедентів, зазначають у чеському МВС. Країна вже прийняла 90 тис. українців і видала їм понад 61 тис. спеціальних віз. Половина біженців – діти. У Чехії заявляють, що зможуть прийняти до чверті мільйона українців.