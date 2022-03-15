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Факти / Світ

Міграційна хвиля, яка не має прецедентів: Чехія вже прийняла понад 61 тис. біженців з України

Олена Горячева Журналістка програми Факти ICTV Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
беженцы

Понад 2,5 млн українців вже виїхали за кордон, рятуючись від війни. Країни Євросоюзу добре підготувалися до зустрічі. Біженцям дають посвідку на проживання на рік, медичне страхування і розселяють. Деякі країни видають матеріальну допомогу.

Чехія прийняла понад 61 тис. українців. У кожному краї (області) створені центри реєстрації, де зібрані представники всіх державних структур, що надають допомогу.

Маленький Юра з Вінниці з радістю взявся малювати рідний прапор. Його мама Катерина допомогла написати чеською слово Україна. Вони – одні з тисяч українців, які шукають притулку в містечку Усті-над-Лабою.

– Коли почалося бомбардування аеропорту Вінниці, ми вирішили переїхати сюди. У нас тут є знайомі, вони нам допомогли. Спочатку думали в Польщі залишатися, але там дуже багато людей, – розповідає жінка.

Вже більше тижня невеликий крайовий центр приймає біженців з України. У холі та спортивних залах місцевого університету створили реєстраційний центр.

В очікуванні черги на отримання посвідки на проживання, тут можна проконсультуватися, поїсти, взяти речі і дитячі іграшки. Є безкоштовний доступ до інтернету.

Реєстраційний центр створено місцевою пожежною службою. Всі витрати взяла на себе держава і місцева влада. Але тут чимало волонтерів. Небайдужі до біди українців чехи працюють перекладачами, привозять одяг, іграшки, дитячі коляски та засоби гігієни, готують смачні домашні страви.

– Людям іноді потрібно просто поговорити. Або тиск виміряти. Було кілька випадків, коли через високий тиск доводилося викликати швидку, – розповідає волонтер-перекладач Сергій.

Центр щодня приймає до 200 біженців. Всі співробітники виснажені цілодобовою роботою, але доброзичливі й привітні.

Чехія, як багато країн Євросоюзу, надає біженцям з України не тільки посвідку на проживання на один рік, медичне страхування, як для своїх громадян, а й матеріальну допомогу, тимчасове безкоштовне житло, консультації по роботі.

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З документів тут просять надати тільки біометричний паспорт. Але якщо такого немає, то можна і внутрішній цивільний.

Міграційна хвиля з України не має прецедентів, зазначають у чеському МВС. Країна вже прийняла 90 тис. українців і видала їм понад 61 тис. спеціальних віз. Половина біженців – діти. У Чехії заявляють, що зможуть прийняти до чверті мільйона українців.

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Фото: Depositphotos

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