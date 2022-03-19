Президент Сербии Александр Вучич в студии телеканала TV Prva риторически поинтересовался, почему НАТО в нынешней ситуации не бомбит Москву так, как когда-то Белград во время Косовской войны в 1999 году.

Об этом сообщает сербская газета Danas.

Вучич считает, что в международных отношениях уважается право сильнейшего, поэтому о морали можно забыть.

— Сербия уважает международное право. Знаете, кто может такое сказать? Сербия может сказать, и Украина может сказать. Две несчастные страны, которые пострадали. Все остальные говорят об этом в какой-то определенный момент, — сказал Вучич.

Президент страны назвал Сербию маленьким кораблем, и сказал, что никто не должен забывать, как кто-то относился к нему в прошлом.

Говоря о санкциях против России, представитель Центра внешней политики Сузана Грубешич заявила, что санкции, на которых настаивают США, защищают не столько Украину, сколько Тайвань, чтобы показать Китаю, что с ним будет, если он задумает вернуть остров.

Сузана Грубешич заявила, что на примере Сербии было нарушено международное право и что Сербия никогда не получала компенсацию за агрессию НАТО. По ее мнению, ЕС будет финансировать восстановление Украины после войны, а это означает меньше денег для Западных Балкан.

Президент Сербии Александар Вучич сказал, что не верит, что кто-то, кроме украинского народа, будет финансировать восстановление после войны.

Ранее сообщалось, что Сейм Литвы хочет объявить бойкот Сербским авиалиниям, которые помогают обойти наложенные на РФ санкции.