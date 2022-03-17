Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 22 день войны
Убили Убили
108 детей
Ранили Ранили
>120 детей
Факты / Мир / Мировые новости

Сейм Литвы призвал ООН закрыть небо над Украиной и помочь беженцам

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Литва

Сейм Литвы призвал ООН установить бесполетную зону над Украиной, и ввести новые санкции против России со стороны ЕС. Это необходимо для уменьшения количества жертв среди гражданского населения. 

Об этом заявляет LRT.

Известно, что резолюцию от вице-спикера в Сейме одобрили единогласно. 

Решение подразумевает призыв парламента демократических стран с помощью механизмов ООН организовать гуманитарные коридоры для тех людей, которые оказались на оккупированной территории или в зоне боевых действий. В резолюции говорится об установлении бесполетной зоны над этими зонами, а также над АЭС и хранилищами ядерных отходов. 

Депутаты Литвы призывают другие страны вводить новые санкции против РФ и Беларуси, закрывать свои аэропорты и порты для России, а также ограничить возможности обхода санкций с помощью сторонних лиц.

Сейм хочет объявить бойкот Сербским авиалиниям, которые помогают обойти наложенные на РФ санкции. 

Власти Литвы призывают страны ЕС к максимальной политической поддержке Украине, а также к предоставлению нашей стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Напомним, что закрытое небо над Украиной поможет решить ряд проблем — именно ракетные удары несут огромную опасность для нашей страны. Это решение сохранит тысячи жизней украинцев, ведь в войне с Россией погибает больше гражданских, чем военных. А все потому что Россия намеренно обстреливает гражданские объекты, где живут мирные люди. Почему Украина требует закрыть небо — читайте на Фактах ICTV.

Читайте
Дайте нам системы ПВО, если не можете закрыть небо: Зеленский обратился к Конгрессу

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка