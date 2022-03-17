Сейм Литвы призвал ООН установить бесполетную зону над Украиной, и ввести новые санкции против России со стороны ЕС. Это необходимо для уменьшения количества жертв среди гражданского населения.

Об этом заявляет LRT.

The @LRSeimas unanimously adopted a resolution calling on the @UN to take immediate action to secure a no-fly zone over #Ukraine to stop the mass deaths of civilian. #Lithuania pic.twitter.com/JbMVWnmhoe — Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 17, 2022

Известно, что резолюцию от вице-спикера в Сейме одобрили единогласно.

Решение подразумевает призыв парламента демократических стран с помощью механизмов ООН организовать гуманитарные коридоры для тех людей, которые оказались на оккупированной территории или в зоне боевых действий. В резолюции говорится об установлении бесполетной зоны над этими зонами, а также над АЭС и хранилищами ядерных отходов.

Депутаты Литвы призывают другие страны вводить новые санкции против РФ и Беларуси, закрывать свои аэропорты и порты для России, а также ограничить возможности обхода санкций с помощью сторонних лиц.

Сейм хочет объявить бойкот Сербским авиалиниям, которые помогают обойти наложенные на РФ санкции.

Власти Литвы призывают страны ЕС к максимальной политической поддержке Украине, а также к предоставлению нашей стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Напомним, что закрытое небо над Украиной поможет решить ряд проблем — именно ракетные удары несут огромную опасность для нашей страны. Это решение сохранит тысячи жизней украинцев, ведь в войне с Россией погибает больше гражданских, чем военных. А все потому что Россия намеренно обстреливает гражданские объекты, где живут мирные люди. Почему Украина требует закрыть небо — читайте на Фактах ICTV.