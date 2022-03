Сейм Литвы призвал ООН установить бесполетную зону над Украиной, и ввести новые санкции против России со стороны ЕС. Это необходимо для уменьшения количества жертв среди гражданского населения.

Об этом заявляет LRT.

The @LRSeimas unanimously adopted a resolution calling on the @UN to take immediate action to secure a no-fly zone over #Ukraine to stop the mass deaths of civilian. #Lithuania pic.twitter.com/JbMVWnmhoe

— Seimas | #StandWithUkraine (@LRSeimas) March 17, 2022