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Факти / Світ

Президент Сербії про війну в Україні: Чому НАТО не бомбардує Москву, як колись Белград

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Президент Сербії про війну в Україні: Чому НАТО не бомбардує Москву, як колись Белград

Президент Сербії Александар Вучич у студії телеканалу TV Prva риторично поцікавився, чому НАТО у нинішній ситуації не бомбардує Москву так, як колись Белград під час Косовської війни у 1999 році.

Про це повідомляє сербська газета Danas.

Вучич вважає, що у міжнародних відносинах поважається право найсильнішого, тому про мораль можна забути.

– Сербія поважає міжнародне право. Знаєте хто може таке сказати? Сербія може сказати і Україна може сказати. Дві нещасні країни, які постраждали. Всі інші говорять про це у певний момент, — сказав Вучич.

Президент країни назвав Сербію маленьким кораблем і сказав, що ніхто не повинен забувати, як хтось ставився до нього в минулому.

Говорячи про санкції проти Росії, представник Центру зовнішньої політики Сузана Грубешич заявила, що санкції, на яких наполягають США, захищають не стільки Україну, як Тайвань, щоб показати Китаю, що з ним буде, якщо він задумає повернути острів.

Сузана Грубешич заявила, що на прикладі Сербії було порушено міжнародне право і що Сербія ніколи не отримувала компенсації за агресію НАТО. На її думку, ЄС фінансуватиме відновлення України після війни, а це означає менше грошей для Західних Балкан.

Президент Сербії Олександр Вучич сказав, що не вірить, що хтось, окрім українського народу, фінансуватиме відновлення після війни.

Раніше повідомлялося, що Сейм Литви хоче оголосити бойкот Сербським авіалініям, які допомагають обійти накладені на РФ санкції.

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Фото: Getty Images

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