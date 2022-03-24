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Факты / Мир

Столтенберг объяснил, почему НАТО не будет закрывать небо над Украиной

Марта Бондаренко редактор ленты
Столтенберг объяснил, почему НАТО не будет закрывать небо над Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не готов обеспечить бесполетную зону над Украиной.

Об этом генсек сказал перед началом саммита стран НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что страны-члены НАТО оказывают значительную военную помощь Украине для ее борьбы против российских захватчиков. В частности, они тренировали десятки тысяч украинских воинов, которые сейчас на передовой борются с оккупантами.

По словам Столтенберга, НАТО предоставляет Украине новые системы противовоздушной обороны, противотанковое оружие, амуницию и горючее.

— Но мы также дали ясно понять: мы не будем направлять войска НАТО на земле или самолеты НАТО в воздухе. Мы делаем это, потому что у нас есть ответственность гарантировать, что этот конфликт не выйдет за пределы Украины, и не приведет к еще большему количеству страданий, смертей и разрушений, – сказал генсек Йенс Столтенберг.

Бесполетная зона будет означать, что НАТО должен масштабно атаковать системы ПВО в России, Беларуси и Украине, а также готов сбивать российские самолеты, сказал Столтенберг. Это приведет к полномасштабной войне между НАТО и Россией.

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал “опасными и безответственными” угрозы использования Россией ядерного оружия. По его словам, такую ​​войну выиграть невозможно.

Источник: Европейская правда

Фото: НАТО

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