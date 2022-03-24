Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не готов обеспечить бесполетную зону над Украиной.

Об этом генсек сказал перед началом саммита стран НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что страны-члены НАТО оказывают значительную военную помощь Украине для ее борьбы против российских захватчиков. В частности, они тренировали десятки тысяч украинских воинов, которые сейчас на передовой борются с оккупантами.

По словам Столтенберга, НАТО предоставляет Украине новые системы противовоздушной обороны, противотанковое оружие, амуницию и горючее.

— Но мы также дали ясно понять: мы не будем направлять войска НАТО на земле или самолеты НАТО в воздухе. Мы делаем это, потому что у нас есть ответственность гарантировать, что этот конфликт не выйдет за пределы Украины, и не приведет к еще большему количеству страданий, смертей и разрушений, – сказал генсек Йенс Столтенберг.

Бесполетная зона будет означать, что НАТО должен масштабно атаковать системы ПВО в России, Беларуси и Украине, а также готов сбивать российские самолеты, сказал Столтенберг. Это приведет к полномасштабной войне между НАТО и Россией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал “опасными и безответственными” угрозы использования Россией ядерного оружия. По его словам, такую ​​войну выиграть невозможно.

Источник: Европейская правда

Фото: НАТО