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Факты / Мир / Мировые новости

Изменит природу конфликта: Столтенберг предупредил РФ насчет химического и ядерного оружия

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал “опасными и безответственными” угрозы использования Россией ядерного оружия, выразив убеждение, что такую ​​войну выиграть нельзя.

— Россия должна прекратить агрессивную ядерную риторику. Это опасно и безответственно. НАТО защищает своих союзников, и мы передаем очень четкое сообщение России, что ядерную войну невозможно выиграть, и она не должна произойти, — заявил он в среду в Брюсселе на пресс-конференции.

Столтенберг подчеркнул, что применение химического или ядерного оружия Россией против Украины станет фундаментальным изменением природы конфликта.

Президент США Джо Байден также заявил, что применение Путиным химического оружия против Украины “настоящая угроза”.

Оба ранее отмечали, что Россия “ищет причины” для того, чтобы применить химическое оружие в Украине.

— Это будет откровенным нарушением международного права с дальновидными последствиями, — добавил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, однако не детализировал информацию о помощи и указал, что этот вопрос станет предметом обсуждения на саммите.

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Хотя предоставление помощи Украине среди приоритетных вопросов повестки дня саммита, членство Украины в Альянсе не обсуждается, добавил чиновник. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта и не будет посылать военных в Украину.

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Источник: Голос Америки

Фото: Depositphotos

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