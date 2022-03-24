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Факти / Світ

Столтенберг пояснив, чому НАТО не закриватиме небо над Україною

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Столтенберг пояснив, чому НАТО не закриватиме небо над Україною

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні заявив, що Альянс не готовий забезпечити безпольотну зону над Україною.

Про це генсек сказав перед початком саміту країн НАТО.

Столтенберг наголосив, що країни-члени НАТО надають значну військову допомогу Україні для її боротьби проти російських загарбників. Зокрема, вони тренували десятки тисяч українських воїнів, які зараз на передовій борються з окупантами.

За словами Столтенберга, НАТО також надає Україні новітні системи протиповітряної оборони, протитанкову зброю, амуніцію та пальне.

– Але ми також дали чітко зрозуміти: ми не будемо направляти війська НАТО на землі чи літаки НАТО в повітрі. Ми робимо це, тому що у нас є відповідальність гарантувати, що цей конфлікт не вийде за межі України та не призведе до ще більшої кількості страждань, смертей та руйнувань, – сказав генсек Єнс Столтенберг.

Безпольотна зона означатиме, що НАТО має масштабно атакувати системи ППО в Росії, Білорусі та Україні, а також має бути готовим збивати російські літаки, сказав Столтенберг. А це призведе до повномасштабної війни між НАТО та Росією.

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Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав “небезпечними та безвідповідальними” загрози використання Росією ядерної зброї. За його словами, таку війну виграти не можна.

Джерело: Європейська правда

Фото: НАТО

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